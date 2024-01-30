Брухунова разразилась проклятиями на журналистов: «Надеялась, что меня забудут эти недописаки»

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разгневалась, прочитав новости о себе и ее муже в СМИ. Она обвинила журналистов в распространении фейков.

Напомним, Татьяна недавно побывала в роскошном ресторане со своим мужем. Брухунова решила заказать несколько блюд и не удержалась от десерта в виде огромной цветной капусты. Впрочем, такая показная роскошь не понравилась Петросяну. «По-моему, это разврат», — заявил он, увидев блюдо.

Прессе понравился такой комментарий, чего не скажешь о Татьяне. Ей не пришлось по душе излишнее внимание журналистов к своей персоне. Супруга юмориста опубликовала гневное обращение к работникам СМИ в своем Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я все жду и надеюсь, что меня забудут эти „недописаки“. Какими же надо быть дурными, чтобы не понять простую вещь: вам показывают то, что хотят», — написала она.

Татьяна добавила в грубой форме, что не стоит искать смыслы там, где их нет, отметив, что у слово «разврат» есть разные значения.

Татьяна Брухунова младше юмориста на 44 года. Пара расписалась в 2019 году, в 2020 году у них родился сын Ваган.