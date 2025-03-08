Находится в тяжелом состоянии: звезда «Кривого зеркала» Евгений Петросян попал в реанимацию

Звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Евгений Петросян попал в реанимацию в Москве. У 79-летнего артиста эстрады началось желудочно-кишечное кровотечение. Об этом пишет РЕН ТВ.

По информации источника, в настоящее время юморист находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как уточняет Telegram-канал 112, Евгению Петросяну стало плохо утром 8 марта дома в центре Москвы. Близкие артиста эстрады вызвали медиков, и он был экстренно госпитализирован в Боткинскую больницу. Сообщается, что у звезды «Кривого зеркала» внезапно началось желудочно-кишечное кровотечение. По данным 112, врачи проводят противошоковую терапию, готовят артиста к операции и попытаются остановить кровь.

Напомним, Евгений Петросян уже попадал в больницу в феврале 2024 года после полученной во время прогулки травме. Тогда юморист получил перелом предплечья со смещением, ему была проведена операция на руке. Знаменитости установили титановые пластины методом остеосинтеза — соединения перелома фиксирующей конструкцией.

Ранее сообщалось о том, что 76-летний звезда «Утренней почты» Юрий Николаев рассказал о самочувствии после двух госпитализаций за полгода.