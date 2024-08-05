Бросивший в сугроб сына блогер Косенко задолжал ФНС более 10 млн рублей

Блогер Сергей Косенко, прославившийся благодаря скандальному видео, на котором он бросает грудного ребенка в сугроб, задолжал ФНС более 10 млн рублей. Налоговики уже готовятся заблокировать счета его продюсерского центра.

Скандальный блогер сейчас находится в Дубае. В России он не оставил ничего, кроме продюсерского центр, поэтому взыскать деньги с него пока не получается, пишет Telegram-канал Mash.

Приставы заинтересовались Косенко еще в январе. Тогда блогер недоплатил 30 тыс. рублей за землю в центре Москвы, которую арендовал у Департамента городского имущества.

Дела у блогера идут не очень хорошо. Большинство его новых видео с трудом набирают около 50 тыс. просмотров.

Напомним, в начале января 2024 года Сергей Косенко выложил в своем микроблоге пост, который сопроводил комментарием: «Сейчас будем снимать самое популярное видео». На видео запечатлен сам Косенко, который под веселую рождественскую музыку забрасывает младенца в глубокий сугроб. Поступок мужчины вызвал большое негодование в Сети. Общественность просила лишить его родительских прав.