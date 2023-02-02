19:54, 02 февраля 2023
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Бросив семью в Германии, Александр Малинин возвращается в Россию
Александр Малинин вернется в Россию ради концертов.
Фото: Freepik.com
Певец Александр Малинин оставит семью, с которой проживает в Германии. Артист возвращается на Родину, в Россию.
Дата приезда артиста известна – 13 февраля. На этот день намечен концерт Малинина в Пскове.
Далее все дни певца расписаны вплоть до 18 февраля. Планируются выступления в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и других городах.
Затем у Малинина будет перерыв в концертах. Уедет ли он обратно за границу, неизвестно. С 3 марта он возобновит выступления в России. Последний концерт состоится 11 марта в Москве.
Ранее последняя жена Малинина Эмма поразила признанием после тридцатилетнего брака.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена)
Автор:Лилия КараеваТеги: