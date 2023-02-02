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19:54, 02 февраля 2023
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Бросив семью в Германии, Александр Малинин возвращается в Россию

Александр Малинин вернется в Россию ради концертов.

Бросив семью в Германии, Александр Малинин возвращается в Россию

Фото: Freepik.com

Певец Александр Малинин оставит семью, с которой проживает в Германии. Артист возвращается на Родину, в Россию.

Дата приезда артиста известна – 13 февраля. На этот день намечен концерт Малинина в Пскове.

Далее все дни певца расписаны вплоть до 18 февраля. Планируются выступления в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге и других городах.

Затем у Малинина будет перерыв в концертах. Уедет ли он обратно за границу, неизвестно. С 3 марта он возобновит выступления в России. Последний концерт состоится 11 марта в Москве.

Ранее последняя жена Малинина Эмма поразила признанием после тридцатилетнего брака.

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