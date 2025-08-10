«Бросишь меня?»: возлюбленная Дмитрия Шепелева застала его врасплох на отдыхе

Избранница Дмитрия Шепелева застала его врасплох во время ужина в Тайланде. Телеведущий опубликовал в микроблоге видео, на котором Екатерина Тулупова задала ему каверзный вопрос.

Бывший ведущий передачи «На самом деле» Дмитрий Шепелев уехал с семьей в отпуск на остров Самуи. Один из вечеров шоумен захотел провести наедине с возлюбленной.

Дмитрий повел Екатерину в ресторан, отмеченный звездой Мишлен, где гостям подают блюда местной кухни. Телеведушего впечатлило меню, несмотря на то, что обычно к тайской кухне он равнодушен.

«Вообще, тайская кухня — не мой фаворит. Но, должен сказать, то, что мы ели, вероятно, именно такой она и должна быть. Приготовлено классно, не испорчено соусами и жареным маслом», — делится Шепелев.

После того, как Дмитрий попробовал пасту с креветками, он сразу обратился к избраннице с вопросом: «Будешь готовить мне так дома?»

Екатерина же оказалась не в восторге от такой идеи, а затем задала ему встречный вопрос.

«Бросишь меня? Смотри, ради этого?» — иронично подметила Тулупова.

Ее слова застали Шепелева врасплох, и на несколько секунд он застыл в нерешительности.

Напомним, не так давно пара подала заявление в загс спустя девять лет совместной жизни. Дмитрий и Екатерина познакомились благодаря детям: сын Шепелева от Жанны Фриске ходил в детский сад вместе с дочкой Тулуповой.

