«Бросили по СМС»: Настя Крайнова рассказала о расставании с возлюбленным

Певица Настя Крайнова рассказала, что возлюбленный расстался с ней через СМС. Об этом сообщает StarHit.

Экс-солистка группы «Тутси» Настя Крайнова редко делится с журналистами новостями о своей личной жизни, однако на этот раз она сделала исключение. Певица рассказала, что недавно ее бросил очередной ухажер.

«Меня просто тут бросили по СМС. Правда… Я была в шоке, что в современном мире мужчина не может прийти на встречу и сказать девушке, что их пути расходятся. По СМС, да! Почти как в сериале „Секс в большом городе“, только там парень бросил Кэрри по стикеру, прилепленному к холодильнику. Даже не знаю, что хуже…» — рассказала она.

Напомним, Анастасия Крайнова ни разу не была замужем. В 2016 году ходили слухи о романе певицы с актером Александром Носиком, однако дальше отношений дело так и не пошло, вскоре они расстались.

Ранее мы писали о том, что Ирина Ортман рассказала об отношениях с экс-солисткой «Тутси» Крайновой после череды конфликтов.