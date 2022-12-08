Бросила тяжелобольную мать: Анна Заворотнюк покинула Россию на длительное время

Анна Заворотнюк всегда была откровенна со своими подписчиками. На этот раз девушка сообщила о том, что отправляется в длительное путешествие, из которого вернется совсем не скоро.

По задумке звезды, она планирует посетить несколько стран. «Лечу в Стамбул, оттуда в Баку и потом в Дубай. И в один чемодан мне надо собрать вещи для каждого из этих городов», — рассказала Заворотнюк.

Ранее Анна показала фото своей родственницы, которое восхитило публику. Фолловеры в восторге от еще одной представительницы прекрасного пола семьи Заворотнюк, которая в своем возрасте прекрасно выглядит. Создается впечатление, что годы над ней не властны. Эксклюзивный снимок смотрите в этой статье.