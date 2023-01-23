Бросил жену и дочь: сын тяжелобольной Маргариты Тереховой уехал из России

Сын неизлечимо больной Маргариты Тереховой принял решение уехать из России. Александр захотел начать новую жизнь и реализоваться в Европе. При этом жену и дочь он поставил уже перед фактом.

41-летний режиссер и сценарист перебрался в Польшу. Его супруга Татьяна Найник рассказала, что в последнее время он был сам не свой, так как чувствовал себя ненужным на Родине. Теперь он пытается найти себя за границей, где, по его мнению, его талант пригодится.

Певица также призналась, что муж о своем решении ей не говорил до последнего. Она обо всем узнала, когда он уже почти сидел на чемоданах. Но звать с собой супругу Александр и не собирался. Да и к тому же 44-летняя Татьяна уезжать из России все равно не намерена. Она рассказала, что у нее здесь мама уже в почтенном возрасте и другие родственники, которых покидать она не хочет.

Татьяна Найник была против отъезда мужа, говорила ему, что он потеряет время и связь с дочерью. Однако Александр ее не слушал. Сначала он присылал деньги, помогал ребенку финансово, но сейчас совсем перестал поддерживать семью. Из-за этого артистка испытывает определенные трудности, связанные с жильем, но подавать документы на развод пока не собирается.

Ранее стало известно об отъезде из России Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Отмечается, что при этом дети звездных супругов остались в Москве.