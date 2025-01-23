Бросил жену через месяц после родов: что известно о новом возлюбленном актрисы Анны Цукановой-Котт

Продюсер Михаил Врубель, которого подозревают в романе с актрисой Анной Цукановой-Котт, бросил жену через месяц после рождения ребенка. Бывшая супруга очень тяжело переживала разрыв с ним. Об этом сообщает Woman.ru.

22 января в Москве состоялась премьера фильма «Василий», на которой Анна появилась в компании Михаила, тем самым подтвердив слухи о романтических отношениях. Актриса не стеснялась обниматься с продюсером, а внимательные поклонники даже разглядели обручальные кольца на их пальцах.

Сначала фанаты порадовались за актрису, но, как оказалось, Врубель не так прост. Журналисты выяснили, что у него за плечами скандальный развод. В 2021 году продюсер бросил Яну Клейн через месяц после того, как она родила от него ребенка.

«Обида, злость, беспомощность, торжественные похороны своих мечт. Согласитесь, остаться одной с тремя детьми (одному из которых месяц) — это не то, о чем можно мечтать. Вообще капец как не то! Я была уверена, что наконец-то обрела свое счастье. Почему, почему жизнь так несправедлива?» - возмущалась Яна в соцсетях.

Со временем женщина смогла пережить развод и вновь начала верить в любовь. Она делилась в поклонниками, что хочет встретить человека, который сделает ее по-настоящему счастливой.

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