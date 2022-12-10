13:00, 10 декабря 2022
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Бросил с обидой: Семенович впервые рассказала о расходе с Костомаровым
Мало кто знает, но карьера Анны Семенович начиналась с фигурного катания. Особенно в танцах на льду девушку ассоциировали в тандеме с успешным фигуристом Романом Костомаровым.
Однако пара фигуристов просуществовала недолго. Причиной стала травма Семенович, а именно мениск.
Артистка призналась, что это было тяжелое время для нее, и она долго копила обиду на Костомарова за уход от нее к другой партнерше. Случилась даже депрессия на фоне непринятия и непонимания, что делать дальше.
Несмотря на трудности Семенович рассказала, что больше не злится на Костомарова.
Ранее Анна Семенович поделилась, с кем никогда не занималась сексом.
Источник фото:freepik
Автор:Галина СьюТеги: