Бросил с обидой: Семенович впервые рассказала о расходе с Костомаровым

Мало кто знает, но карьера Анны Семенович начиналась с фигурного катания. Особенно в танцах на льду девушку ассоциировали в тандеме с успешным фигуристом Романом Костомаровым.

Однако пара фигуристов просуществовала недолго. Причиной стала травма Семенович, а именно мениск.

Артистка призналась, что это было тяжелое время для нее, и она долго копила обиду на Костомарова за уход от нее к другой партнерше. Случилась даже депрессия на фоне непринятия и непонимания, что делать дальше.

Несмотря на трудности Семенович рассказала, что больше не злится на Костомарова.

Ранее Анна Семенович поделилась, с кем никогда не занималась сексом.