Стало известно с кем Анна Семенович никогда не занималась сексом

Ведущая разоткровенничалась не на шутку. В богемной жизни, считает она, везде чудится какая-то грязь.

Аня уверяет, что на самом деле, далеко не все истории являются правдой.

По традиции зацепившись за эротическую тему, Семенович начала рассказывать о своей сексуальной жизни.

Оказалось, несмотря на статус секс-бомбы, девушка никогда когда не сталкивалась с сексуальным насилием.

Наверное, я не такая симпатичная, как другие девушки, но лично у меня никаких проблем с сексуальными домогательствами не возникало, - сплетничает сама о себе артистка, - признаться, я даже никогда не была мишенью для пошлых выходок, во всяком случае, от продюсеров и режиссеров.

Вообще, никогда не занималась сексом с тем, кто мне не нравится, - добавила она.