20:47, 09 декабря 2022
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Стало известно с кем Анна Семенович никогда не занималась сексом
Ведущая разоткровенничалась не на шутку. В богемной жизни, считает она, везде чудится какая-то грязь.
Аня уверяет, что на самом деле, далеко не все истории являются правдой.
По традиции зацепившись за эротическую тему, Семенович начала рассказывать о своей сексуальной жизни.
Оказалось, несмотря на статус секс-бомбы, девушка никогда когда не сталкивалась с сексуальным насилием.
- Наверное, я не такая симпатичная, как другие девушки, но лично у меня никаких проблем с сексуальными домогательствами не возникало, - сплетничает сама о себе артистка, - признаться, я даже никогда не была мишенью для пошлых выходок, во всяком случае, от продюсеров и режиссеров.
Вообще, никогда не занималась сексом с тем, кто мне не нравится, - добавила она.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.starhit.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: