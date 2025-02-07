Бросил карьеру в кино, столкнулся с анорексией: куда пропал Перепечко из «Кадетства»

Актер Павел Бессонов, запомнившийся многим как Перепечко из «Кадетства», совсем пропал из медиапространства. Как выяснил портал 78.ru, он решил оставить карьеру в кино, а несколько лет назад из-за стресса у него развилась анорексия.

После выхода сериала «Кадетство» Павел обрел широкую популярность. Но успех продлился недолго. Несмотря на яркий типаж, предложений от режиссеров у актера было не очень много. И, не желая застрять в одном ампула, он решил уйти из кино. Попытку вернуться в индустрию он предпринял в 2024 году и снялся в «Брат-3», но фильм провалился.

Также источник выяснил, что несколько лет назад Бессонов развелся с супругой. После этого у него началась депрессия, и на фоне стресса он критически похудел.

Сейчас проектов у Павла нет. В личном блоге он редко выходит на связь. Судя по последним публикациям, он много времени проводит с семьей. Прошлой осенью он побывал на свадьбе троюродной сестры. Кадрами с торжества актер делился в Сети.

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