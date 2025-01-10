Бросил и ушел к другой? Мужа Анны Чиповской Ендальцева застали в объятиях модели после слухов о разводе

Актеров Дмитрия Ендальцева и Анну Чиповскую заподозрили в расставании. Супруги давно не появлялись на публике вместе, а недавно артиста заметили в объятиях модели Виктории Сорокиной.

В 2023 году Чиповская объявила, что вышла замуж. Однако, вероятно, брак оказался непрочным. Летом прошлого года Анна отпраздновала день рождения, на котором, к удивлению поклонников, не было ее мужа. А в январе 2025 в Сети появились фото, на которых Ендальцев обнимался с девушкой Викторией Сорокиной.

Пока никаких комментариев по этому поводу ни Анна, ни Дмитрий не давали.

Напомним, что актеры перед свадьбой встречались шесть лет. А когда решили пожениться, то не афишировали это. Церемония прошла тайно в узком кругу. И о бракосочетании стало известно лишь спустя время, когда Чиповская опубликовала фото с торжества.

Ранее Анна Чиповская призналась, что ее преследовал сталкер.