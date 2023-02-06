Бросил и улетел в Америку: муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев исчез

Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев исчез вслед за ней. Ни коллеги, ни старшая дочь жены Анна не поздравили фигуриста с 52-летием.

Его бывшая партнерша актриса Мария Аниканова тоже предпочла промолчать. Когда-то Чернышев «бросил» ее и улетел в Америку. Актриса долго не могла прийти в себя от предательства.

В США Чернышев женился на Наталье Анненко. Супруга подозревала его в изменах с партнершей Наоми Ланг, в итоге брак дал трещину. Ходили слухи, что он был отцом ее ребенка.

Жизнь фигуриста изменилась, когда в 2008 году он встретил актрису Анастасию Заворотнюк. На тот момент она встречалась с коллегой Сергеем Жигуновым. Ради любви и создания семьи Чернышев согласился оставить Америку.

С 2018 года фигурист много работает, чтобы не только обеспечить маленькую дочь, но и оплатить лечение больной раком супруги. О ее нынешнем состоянии почти ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк удавалось скрывать болезнь от коллег.