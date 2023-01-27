«Никто не заметил»: как Анастасии Заворотнюк удавалось скрывать свою болезнь от коллег

В этом году на экраны ТВ выйдет сериал, в котором главную роль сыграет Анастасия Заворотнюк. Съемки проекта завершились еще в 2017 году, получается, что это — одна из последних работ актрисы до ее серьезного заболевания. С журналистами Blitz+ связался Кирилл Мелехов и рассказал о сотрудничестве со звездой «Моей прекрасной няни».

Мужчина признался, что на съемочной площадке Анастасия проявляла себя с полной отдачей. Она активно участвовала в обсуждении рабочего процесса, предлагала свои идеи, поэтому никто даже не заподозрил, что ей нездоровится.

«Профессионализм и заключается в том, чтобы никто не заметил, даже если тебе нездоровится. В кадре Заворотнюк полностью отдавалась работе», — поделился воспоминанием Кирилл.

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