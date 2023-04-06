Брошенный одиннадцатью женами индиец забил палкой двенадцатую

Житель Индии жестоко расправился со своей супругой, с которой прожил в браке 20 лет. Мужчина страдал от алкоголизма, из-за чего от него постоянно уходили любимые женщины.

Отмечается, что семью построить 50-летний индиец пытался 12 раз, и только последняя попытка увенчалась успехом. Перед тем, как встретить свою любовь, он пережил 11 разводов. Жены постоянно бросали его из-за того, что он злоупотреблял спиртным и избивал близких. Но 40-летняя Савитри Деви прощала ему все и пыталась мириться с недостатками.

За 20 лет брака Рам Чандра Тури нисколько не изменился и даже рождение четверых детей не заставало его бросить пить. В один из дней супруга решила упрекнуть его за это и тем самым вывела мужчину из себя. Он схватил деревянную палку и стал избивать ею Савитри, пока та не скончалась.

Расправляться с телом индиец не стал и просто оставил все, как есть. Деви в луже крови обнаружили дети, вернувшиеся домой после свадьбы в соседней деревне. Они подняли тревогу и вызвали сотрудников правоохранительных органов. Полиция арестовала убийцу. На данный момент все еще проверяются все показания очевидцев. Также пока не подтверждена история об 11-ти женах.

Ранее в башкирском селе тринадцатилетняя девочка порезала ножом двух своих подруг.