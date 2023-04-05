В башкирском селе одноклассница порезала ножом двух своих подруг

Затаившая обиду ученица седьмого класса решила отомстить двум своим подругам.

Пятого апреля прямо во время урока тринадцатилетняя девочка выхватила нож и нанесла порезы сидящим неподалёку от неё обидчицам.

Девочки с криком выбежали из класса, их рассерженная подруга – метнулась за ними в коридор.

На первом этаже преследовательницу остановила охрана школы.

В учебное заведение немедленно были вызваны следователи-криминалисты, а также сотрудники регионального отделения полиции.

«Дети получили незначительные повреждения, – рассказал собеседник издания РИА Новости, – охрана в школе работает исправно, все учителя и директор тоже в курсе событий. В ситуации разбираемся. Мотивы – устанавливаем».

По предварительной информации, причиной нападения стала травля (буллинг) семиклассницы со стороны её одноклассников.