Брошенный друзьями Бари Алибасов празднует 76-летие в полном одиночестве

Сегодня, 6 июня, музыкант Бари Алибасов отмечает день рождения. Ему исполняется 76 лет. Однако праздновать событие он не собирается, как и в прошлом году. Сын артиста признался, что теперь он предпочитает проводить время наедине с собой, да и как таковых друзей у него не осталось, чтобы устраивать какие-то вечеринки.

По словам Алибасова-младшего, композитора будто подменили после болезни. Он стал разделять рабочее и личное и больше начал ценить одиночество. Еще в прошлом году он заявил, что не собирается делать из своего дня рождения большой праздник. Те, кто хотел, просто пришли к нему с подарками и поздравили. Однако желающих становится все меньше и меньше. Сейчас с продюсером связывается только группа «На-На».

«В его дружеских отношениях я очень сильно разочаровался, когда он находился в больницах в жутком состоянии два с половиной года, а никто не появился. Поэтому, наверное, у него и произошла переоценка в жизни», - отметил сын музыканта в беседе с изданием kp.ru и подчеркнул, что его отцу звонили еще Татьяна Романова и Александр Куприянов.

В свой праздник Бари не захотел видеть даже своего ребенка. Так и заявил ему: «Сынок, если хочешь поздравить, просто отвали от меня в этот день, чтобы я никого не видел, не слышал, чтобы я мог просто посвятить время себе любимому». Сын послушал его, так как, по его мнению, Алибасов-старший заслужил этого.

Как заявил наследник композитора, в их семье никогда не было принято всем вместе отмечать какие-то праздники. Бари Алибасов-старший всегда ставил на первое место работу, поэтому, если и организовывал какую-то вечеринку, то лишь из выгоды. С годами это не изменилось, и он не полюбил «народные» торжества. Но и в карьере тоже разочаровался, именно поэтому и остался в одиночестве.

Ранее появилась информация, что посторонние люди пытаются завладеть наследством музыканта еще при его жизни.