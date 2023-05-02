«Ум — не про него»: известная ведущая сделала издевательский выпад в адрес Олега Газманова

Внезапный выпад в адрес певца-патриота Олега Газманова позволила себе уехавшая из страны телеведущая Татьяна Лазарева* (решением Минюста РФ признана иностранным агентом).

Путешествуя по Европе, звезда выложила в свои социальные сети видео снятое прямо на автомобильной заправке по пути из Испании в Португалию.

На нём Лазарева проводит среди своих подписчиков шуточный конкурс: предлагает угадать песню строчке «Я сегодня не такой, как вчера».

Оказалось, ведущая обратила всеобщее внимание на перемены в поведении бывшего коллеги — Газманова.

«Большинство угадали правильно. Это действительно была песня Олега Газманова, очень популярного в те времена, — разразилась хохотом Татьяна Юрьевна, — сейчас он популярен тоже, но, видимо, в каких-то более узких кругах. <…> дай ему Бог здоровья, и еще желательно ума. Но это уже не про него», — разразилась смехом Татьяна Юрьевна.