«Бросаю Джигурду»: Анисина заговорила о переменах в жизни

Фигуристка Мария Анисина высказалась о расставании с актером Никитой Джигурдой. Спортсменка поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Мария вместе с детьми переехала в Турцию. После этого в Сети начались разговоры о ее расставании с супругом. Как выяснилось, фигуристка отправилась в другую страну ради наследников: там они обучались большому теннису и участвовали в соревнованиях. Вот почему Анисина заявила, что о разрыве с Никитой речь не идет: у них «крепкая и счастливая семья».

Однако россияне не восприняли всерьез слова фигуристки. В эфире шоу Марии вновь пришлось прокомментировать ситуацию. В первую очередь, она заявила, что вернулась в РФ еще два месяца назад. Знаменитость сняла квартиру в Москве, в которой теперь налаживает быт. Затем спортсменка в очередной раз повторила, что счастлива с Джигурдой и расставаться с ним не намерена.

«Я насовсем вернулась, уже два месяца в России, а желтая пресса все пишет, что я бросаю Джигурду», — цитирует StarHit высказывание фигуристки из нового интервью.

Ранее продюсер Милена Задыкян рассказала, как актер Никита Джигурда едва не сорвал съемки. Подробности смотрите в этой статье.