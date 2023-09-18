Забрал деньги и ушел: Джигурда едва не сорвал съемки, обматерив продюсера

Милена Задыкян рассказала, как актер Никита Джигурда едва не сорвал съемки. Продюсер поделилась откровением с изданием «Страсти».

За годы на ТВ Милене удалось поработать со многими знаменитостями. По словам продюсера, большинство звезд легко идут на контакт. Однако есть и такие артисты, с которыми тяжело наладить отношения. К их числу Задыкян отнесла Никиту Джигурду.

По воспоминаниям Милены, актер — «мастер потрепать нервы». Как выяснилось, Никита требовал свой гонорар до выхода в студию. Получив желаемое, он покинул площадку, тем самым едва не сорвав съемку. Продюсер призналась, что в сложившейся ситуации редакции «приходилось бегать за ним и умолять вернуться в студию».

«В многочисленных диалогах он называл меня «ангелом, спустившимся с небес», пока я не попросила подписать согласие на съемку, без которого мы не имеем права выпускать готовый выпуск в эфир. Тогда он приблизился к моему лицу и прокричал, что я — «исчадие ада», что сатана меня испепелит и я буду стоять перед ним на коленях. Все это сопровождалось трехэтажным матом», — рассказала Задыкян.

Милена не скрывает, что подобное поведение Джигурды было пугающим. Однако благодаря опыту продюсер нашла выход из ситуации и спасла съемку. Задыкян отметила: если не реагировать на выходки Никиты и начать над ними смеяться, то с артистом можно прийти к компромиссу.

«Отмечу, что в обычном разговоре он — милейший, невероятно интеллигентный и начитанный человек с бархатистым голосом», — резюмировала продюсер.

Полное интервью Милены Задыкян о закулисной жизни ТВ читайте в этой статье.