«Бросались в глаза из-за разницы в линии роста волос»: модный аналитик рассказал, сколько париков у Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров прибегает к парикам, чтобы не портить кожу головы, передает «Абзац». Журналисты пообщались с модным аналитиком и выяснили, сколько их может быть у звезды отечественного шоу-бизнеса.

Максим Зарипов, эксперт в области моды, раскритиковал образы Киркорова. По его словам, у артиста есть точно три парика, которые он использовал на шоу «Маска» — они бросались в глаза. Что касается более свежих образов, то аналитик не берется утверждать, что Филипп прибегает к искусственным волосам, но допускает, что тот делает это очень аккуратно.

«У него был шиньон на «Маске» коричневый, парик цвета вороньего крыла и седой. Как минимум три парика. Они точно бросались в глаза из-за разницы в линии роста волос. Трудно сказать о натуральности его сегодняшней прически. Я в ней сомневаюсь. У него целая коллекция париков, которую он использует периодически, но они не бросаются в глаза», — рассказал Зарипов.

Ранее сообщалось, что Киркоров по-прежнему испытывает недомогание из-за травмы, полученной во время концерта в Санкт-Петербурге. Тогда сноп искр окатил исполнителя, оставив на его теле ожоги.