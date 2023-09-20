«Бросается в глаза»: хирурга удивило новое фото Пугачевой, сделавшей операции во всех отделах лица

Пластический хирург Дмитрий Зимин проанализировал новое фото певицы Аллы Пугачевой с дня рождения детей и заявил, что операции у Примадонны сделаны во всех отделах лица. При этом результат пластики не соразмерен возрасту, считает специалист.

Хирург дал комментарий сайту Woman.ru.

По его мнению, Пугачева перестаралась с пластикой – сделано все, что только можно.

«Во всех отделах лица было хирургическое вмешательство… Когда человек за 70 пытается подтянуть себя и выглядеть на 35 — это всегда бросается в глаза», - сказал специалист.

Он полагает, что Примадонна сделала подъем бровей, блефаропластику, подтяжку нижней трети лица и шеи. Зимин считает, что итог пластики должен соответствовать возрасту – не надо пытаться в 70 лет выглядеть на 35-40. В противном случае человек выглядит смешно.

Врач добавил, что не каждый специалист возьмется за очередную подтяжку, так как цель – сделать внешность гармоничной. Он предположил, что Пугачева долго искала, кто согласится на операцию.

«Но у нее есть деньги и всегда найдутся те, кто идут за желанием клиента и стремятся заработать, невзирая на то, что человек будет выглядеть странно», — сделал вывод хирург.

Ранее певец Филипп Киркоров рассказал, как Пугачева едва не умерла после пластики. Операция проводилась за границей, но артистку спасали российские доктора.