Тревожные расстройства и депрессия: что ждет любительницу шампанского Ренату Литвинову

Как отметила доктор Пришвина, рацион Литвиновой крайне беден. При таком питании организм не получает ни белков, ни жиров, ни витаминов и микроэлементов. В результате не хватает строительного материала для мышц, кожи, гормонов. Из-за уменьшения количества омега-3 и омега-6 в рационе также страдают головной мозг, сосуды. А снижение потребления железа, цинка, витаминов группы В приводит к анемии, снижению иммунитета, ухудшению когнитивных функций.

Алкоголь дополнительно вымывает витамины группы B, калий, магний и цинк, нарушая работу нервной системы и сердца.

При резком снижении калорийности и отсутствии жиров возможны сбои менструального цикла, повышение уровня кортизола, а также проблемы с щитовидной железой (особенно при низком уровне йода и селена в рационе).

Алкоголь действует как антидепрессант в краткосрочной перспективе, но уже на следующий день происходит резкое падение гормонов счастья, что характеризуется плохим настроением. А при регулярном употреблении натощак нарушается выработка серотонина и, соответственно, увеличивается риск тревожных расстройств и депрессии. В результате формируется зависимость (в том числе психологическая).