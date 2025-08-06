Тревожные расстройства и депрессия: что ждет любительницу шампанского Ренату Литвинову
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Рената Литвинова привлекла внимание публики откровениями о своём способе поддерживать форму. Актриса и режиссёр придерживается минималистичного режима. На завтрак только чашка кофе, на обед немного рыбы или салата, а далее только шампанское. Также при этом она ежедневно тренируется: теннис, плавание, силовые. Как рассказала сайту «Страсти» врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина, 58-летняя Рената рискует столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем.
«Во-первых, алкоголь на голодный желудок действует очень негативно на ЖКТ и печень. Он стимулирует выработку желудочной кислоты. Если при этом желудок пуст, слизистая оболочка становится уязвимой. Это может привести к гастриту и язве, нарушает микрофлору кишечника. В печени перерабатывается этанол и при регулярном употреблении спиртных напитков без достаточного количества питательных веществ нагрузка на неё возрастает, а антиоксидантная защита ослабевает»
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Как отметила доктор Пришвина, рацион Литвиновой крайне беден. При таком питании организм не получает ни белков, ни жиров, ни витаминов и микроэлементов. В результате не хватает строительного материала для мышц, кожи, гормонов. Из-за уменьшения количества омега-3 и омега-6 в рационе также страдают головной мозг, сосуды. А снижение потребления железа, цинка, витаминов группы В приводит к анемии, снижению иммунитета, ухудшению когнитивных функций.
Алкоголь дополнительно вымывает витамины группы B, калий, магний и цинк, нарушая работу нервной системы и сердца.
При резком снижении калорийности и отсутствии жиров возможны сбои менструального цикла, повышение уровня кортизола, а также проблемы с щитовидной железой (особенно при низком уровне йода и селена в рационе).
Алкоголь действует как антидепрессант в краткосрочной перспективе, но уже на следующий день происходит резкое падение гормонов счастья, что характеризуется плохим настроением. А при регулярном употреблении натощак нарушается выработка серотонина и, соответственно, увеличивается риск тревожных расстройств и депрессии. В результате формируется зависимость (в том числе психологическая).
«Такая «диета» не может быть рекомендована, так как снижение веса должно быть достигнуто за счет смены пищевых привычек, без перехода на резкий дефицит калорий и нутриентов. А бокал шампанского натощак верный шаг в сторону гастрита»
Кристина Пришвина
врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ