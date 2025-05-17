«Бронирую заранее»: Прохор Шаляпин заявил Павлу Воле о готовности стать мужем Утяшевой

Этой весной 41-летний певец Прохор Шаляпин стал гостем шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка». Артист позволил себе немного пофлиртовать с гимнасткой. Из-за этого ему пришлось объясняться перед мужем звезды, телеведущим Павлом Волей.

Во время программы Прохор сказал Ляйсан, что из нее выйдет замечательная бабушка лет через 50. Зная о любви исполнителя к пожилым женщинам, Воля решил предъявить ему претензию. Но Шаляпина никак не смутили вопросы юмориста. В ответ он пошутил в свойственной ему манере.

«Бронирую заранее. Мало ли, уйдешь к Богу», — заявил финалист «Фабрики звезд» в анонсе к «Шоу Воли».

Певца расстраивает, что у него небольшая разница в возрасте со спортсменкой. Но, несмотря на это, Шаляпин готов жениться на Утяшевой, если она останется одна. «Муж был да всплыл», — посмеялся Прохор.

Прохор Шаляпин был трижды официально женат. Впервые музыкант вступил в брак в 18 лет с женщиной, которая была старше него на 18 лет. Второй супругой звезды стала предпринимательница Лариса Копенкина, против отношений с которой выступала мать Шаляпина. Третий штамп в паспорте у шоумена появился после свадьбы с бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис, которая скончалась в сентябре 2021 года.

Артист никогда не скрывал своей любви к женщинам старше него. Тем не менее, недавно он отправился отдыхать на Бали с новой возлюбленной, которую назвал молодой подругой.