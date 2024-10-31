Бродила по улицам в неухоженном виде: актрису Лидию Доротенко доставили в психиатрическую больницу

В Санкт-Петербурге актрису Лидию Доротенко забрали в психиатрическую больницу. До госпитализации актриса из фильма «Брат» бродила по улицам, будучи в неухоженном виде.

Подробности приводит 78.ru.

Врачей для Доротенко вызвали сотрудники социальных служб. Актрису увезли в больницу им. П.П. Кащенко.

При этом сын Доротенко Ярослав отрицает, что его мать находится в указанной больнице. Вместе с тем родственник не уточнил местонахождение актрисы.

Ранее сообщалось, что 93-летняя Доротенко просит милостыню в метро. У актрисы украли пенсию в магазине. Она рассказала, что получила 30 тыс. рублей. Женщина в магазине помогла ей сложить продукты - после этого деньги исчезли.