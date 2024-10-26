«Бриллианты мстят»: исчезновение драгоценностей Людмилы Зыкиной назвали уникальной провокацией

Народная артистка России Надежда Крыгина рассказала о завещании Людмилы Зыкиной и пропавших драгоценностях легендарной певицы. Она подтвердила, что Зыкина действительно обладала внушительной коллекцией украшений с бриллиантами, многие из которых были конфискантами.

«Я не суеверный человек, но ведь говорят, что камни — они очень мстительные… У Людмилы Георгиевны были еще конфискованные у людей драгоценности», - рассказала Крыгина в шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Как пояснила артистка, Зыкину не смущало, что многие драгоценности из ее коллекции обладали определенным прошлым. При этом Крыгина выразила уверенность, что бриллианты могут мстить своим обладателям.

«Я считаю, что бриллианты мстят. И то, что случилось, — это месть этих камней», разоткровенничалась артистка.

Как подчеркнула Крыгина, у родственников Зыкиной, получивших наследство, не осталось драгоценностей. Она пояснила, что племянники звезды продали все, включая квартиру.

«Понимаете, это была какая-то уникальная провокация против Зыкиной после ее смерти. Ведь она такое наследие оставила — песенное, культурное: ребят, смотрите, пользуйтесь, я вам целый клад, целый сундук отдаю. И вдруг эта провокация дикая с бриллиантами», - сказала артистка.

Крыгина также вспомнила, что Зыкина якобы говорила ее подруге о наличии завещания, которое в итоге так и не нашли.

«То ли это завещание было уничтожено, то ли еще что-то. Но такому кошмару придать ее имя после смерти! Это был ужас», - заключила Крыгина, добавив, что сейчас драгоценности могут находиться в государственных сохранниках.

Напомним, Людмила Зыкина ушла из жизни 1 июля 2009 в возрасте 80 лет. Скандал разгорелся вокруг коллекции драгоценностей, которую оценивали в 267 млн рублей. Часть украшений артистки бесследно пропала, а то, что удалось обнаружить, наследники выставили на аукцион через фонд.

Ранее композитор Александра Пахмутова назвала Людмилу Зыкину олицетворением русской души. 10 июня 2024 года ей исполнилось бы 95 лет.