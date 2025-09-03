Брежнева появилась в седьмой день Венецианского кинофестиваля в бархатном платье

Певица Вера Брежнева появилась на красной дорожке в седьмой день 82-го Венецианского кинофестиваля. Артистка выбрала для выхода черное бархатное платье.

Об этом сообщает Woman.ru.

Половина кинофестиваля уже позади – конкурс фильмов идет с 27 августа. Брежнева посетила премьеру картины «Дом динамита» 2 сентября.

Ее появление стало неожиданностью. Кто пригласил артистку на кинофестиваль, неизвестно – это мог быть один из модных или ювелирных брендов.

Певица позировала в вечернем образе – черном бархатном платье со шлейфом, в остроносых лодочках и с бриллиантовым украшением. У Брежневой были распущены волосы. Макияж сделали с акцентом на губы.

Ранее стало известно, что сестра Веры Виктория Галушка подала в суд на продюсера Александра Цекало. Она потребовала алименты на двоих детей.