Брежнева, Хаматова и Ротару в пролете: почему уехавшие звезды не могут получить миллионы за свои дома

После февральских событий прошлого года некоторые представители отечественной эстрады приняли решение об эмиграции. Вера Брежнева, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, София Ротару, Светлана Лобода – и это далеко не весь список звезд, выбравших жизнь за границей. Но за много лет на огромные гонорары с концертов они приобрели немало столичной недвижимости, которая раньше приносила им только удовольствие, а теперь стала ужасно мешать.

Дело в том, что особняки и квартиры оскандалившихся артисток не пользуются большим спросом на рынке. На сайтах по-прежнему висят объявления о продаже коттеджей Брежневой в Подмосковье за 300 миллионов рублей, Лободы за 600 миллионов рублей. Не везет и апартаментам Хаматовой на Патриарших прудах за 120 миллионов рублей, да и Ротару никак не может избавиться от 120-ти квадратных метров в центре столицы за 50 миллионов рублей.

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев считает неудивительным то, что звезды-эмигранты все никак не могут оборвать все связи с Россией. Более того, по его мнению, за нынешнюю стоимость им в принципе не удастся продать дома. Хотя и скидки не особо им помогут в этом вопросе. На их собственности для покупателей стоит как бы «черная метка». Мало, кто захочет жить в особняке того, кто поливал и страну, и поклонников грязью.

«По идеологическим и объективным причинам объекты беглецов часто зависают, даже продаваясь с большим дисконтом. Потребительские настроения в обществе часто корректируются и в соответствии с политической ситуацией, что на некоторые объекты недвижимости накладывает некий негатив – люди не любят этих беглецов, что и влияет на ликвидность объекта, иногда фатально», - заявил Кудрявцев в беседе с kp.ru.

Но даже если в какой-то момент покупатель все-таки найдется, на следующем этапе продажи снова возникнет проблема. Многие из уехавших звезд просто не могут самостоятельно заключить сделку. Только Хаматова, как гражданка России, может беспрепятственно приехать на подписание. Остальным же придется назначать доверенное лицо, а это вполне вероятно отпугнет потенциального будущего владельца недвижимости, так как мало кто захочет покупать дорогой товар у сомнительного продавца.

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