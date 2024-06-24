«Брезгливое чувство»: актриса Татьяна Васильева заявила, что ей противны Пугачева, Ургант и Познер

Народная артистка России Татьяна Васильева заявила, что ей противна уехавшая из России певица Алла Пугачева. Аналогичное мнение она выразила в адрес телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта.

«Те, которые уехали и не появляются, – это их выбор. А те, которые не уехали и при этом еще стараются все время лезть в телевизор, – это противно. Народ не прощает, когда на него плюют. К таким артистам у людей брезгливое чувство», - сказала Васильева в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Как подчеркнула актриса, Пугачева и Познер со всеми их возможностями, талантами и умом, наплевали на родную страну. Васильева призналась, что раньше очень любила исполнительницу хита «Арлекино» и считала ее грандиозной актрисой и певицей.

Говоря о Познере, Татьяна Васильева заявила, что никогда его не понимала.

«Он был здесь, улыбался и… съехал. И слава богу. У нас есть другие. А он красовался, ему было приятно, что он весь из себя такой вальяжный, умный, образованный… А кто он? Он что здесь делал, этот главный интервьюер?» - задалась вопросом артистка.

Она также напомнила, что телеведущий в одной своей программе путешествовал по разным странам, радовался жизни и пил вино в компании Урганта.

«Что это может вызвать, кроме неприязни? Что, все могут позволить себе такой образ жизни, чтобы радоваться за них? Я не радуюсь за них, я их не люблю и не ненавижу – мне они неинтересны», - заключила Васильева.

Ранее Татьяна Васильева ответила Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ) на его обвинения во лжи. В одном из последних интервью актриса рассказывала, что шоумен уехал из России на следующий день после съемок с ней. Однако позже артист поправил коллегу, заявив, что покинул страну на пятый день после окончания съемок.

*Признан иностранным агентом на территории России