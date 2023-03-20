«Брэд Питт нервно курит в углу»: 16-летний сын Климовой и Петренко стал секс-символом в Сети

Игорь Петренко стал вторым мужем Екатерины Климовой. Они начали встречаться еще тогда, когда оба состояли в браке, однако притяжение между ними было настолько сильным, что игнорировать его было невозможно. За годы совместной жизни у актеров родилось двое детей – сыновья Матвей и Корней. Старшему сейчас уже 16 лет, и недавно звезда театра и кино опубликовала фото возмужавшего парня.

Первенец в паре Петренко и Климовой обучается в одной из элитных школ, и уже в этом году будет носить почетное звание – выпускник. По всей видимости, недавно он снялся для альбома, а готовые фото публике показала его звездная мама на своей странице в социальной сети. «Мой краш», - подписала снимок Екатерина.

На кадрах 16-летний Матвей предстал с длинными уложенными волосами, белой рубашке и черных брюках. Поклонники от внешности парня пришли в восторг. Они писали, что он вырос настоящим красавцем, которому прямая дорога только в Голливуд. Также пользователи подчеркнули, что мальчик взял все самое лучшее от обоих своих родителей.

«Ничего себе вырос! Ему в Голливуд», «Брэд Питт нервно курит в углу. Красавчик», - оставили комментарии фанаты Климовой под фотографиями.

Отметим, что Екатерину Климову и Игоря Петренко долгое время считали одной из самых красивых звездных пар. Их даже называли российскими Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом. Вот только в 2014 году супруги решили подать документы на развод. Причины разрыва они оглашать не стали, а дети остались с мамой. При этом отец поддерживает хорошие отношения с сыновьями и участвует в их жизнях.

Ранее стало известно, что Климова и Петренко начали судебное разбирательство. Актер хочет добиться снижения суммы алиментов.