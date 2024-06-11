«Бред душевнобольного человека»: сенатор назвал маразматичкой Троянову* после ее слов об убийстве россиян

В последнем интервью Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) назвала заслуженным призыв убивать россиян. На высказывание актрисы отреагировал сенатор Айрат Гибатдинов.

Гибатдинов отметил, что знаменитость в основном играла в кино «маргинальных личностей», а ее высказывания — совершенно неадекватны.

«Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова* — обычная маразматичка, которая несет пьяный бред на большую аудиторию», — цитирует сенатора NEWS.ru.

Сенатор призвал не обращать внимание на высказывания Трояновой*.

В то же время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отметил, что актрису могут внести в список террористов, чтобы навсегда закрыть ей въезд в Россию.

Звезда сериала «Ольга» высказала свою политическую позицию в отношении российских властей в 2023 году. После этого со всех видеоплатформ удалили проекты с участием Трояновой*. Сейчас она живет во Франции, где работает над собственными проектами.

Напомним, актриса заявила, что ее соотечественники заслуживают высказывание «русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят «хороший русский — мертвый русский».

*(признана иноагентом на территории РФ)