«Бред душевнобольного человека»: сенатор назвал маразматичкой Троянову* после ее слов об убийстве россиян
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В последнем интервью Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) назвала заслуженным призыв убивать россиян. На высказывание актрисы отреагировал сенатор Айрат Гибатдинов.
Гибатдинов отметил, что знаменитость в основном играла в кино «маргинальных личностей», а ее высказывания — совершенно неадекватны.
«Эти высказывания больше напоминают бред душевнобольного человека. Троянова* — обычная маразматичка, которая несет пьяный бред на большую аудиторию», — цитирует сенатора NEWS.ru.
Сенатор призвал не обращать внимание на высказывания Трояновой*.
В то же время глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отметил, что актрису могут внести в список террористов, чтобы навсегда закрыть ей въезд в Россию.
Звезда сериала «Ольга» высказала свою политическую позицию в отношении российских властей в 2023 году. После этого со всех видеоплатформ удалили проекты с участием Трояновой*. Сейчас она живет во Франции, где работает над собственными проектами.
Напомним, актриса заявила, что ее соотечественники заслуживают высказывание «русских надо убивать, даже детей». Или как украинцы говорят «хороший русский — мертвый русский».
*(признана иноагентом на территории РФ)