Александр Домогаров может завершить актерскую карьеру

У 60-летнего актера Александра Домогарова начались проблемы со здоровьем. Звезде «Бандитского Петербурга» диагностировали спондилоартроз, из-за которого он может завершить карьеру.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, при данном заболевании поражаются межпозвонковые суставы, хрящи, костные ткани и околосуставные мышцы. Оно сопровождается острой болью, онемением конечностей, а позвоночник ограничен в движениях.

Также актеру диагностировали шестимиллиметровую грыжу на одном из позвоночных дисков, уплотнение позвонков (спондилез) и остеохондроз. Домогарову становится сложнее работать — его двигательная активность значительно снизилась в последнее время. Правда, он продолжает играть в спектакле «Маскарад» Театра Российской Армии.

На начальном этапе лечения актеру будут давать таблетки и делать уколы. В дальнейшем ему предстоит вытяжение и физиотерапия с гимнастикой.

Напомним, актер Александр Домогаров, комментируя участия в постановке «Ричард III», заявил, что очень устал и переживает из-за своего здоровья.