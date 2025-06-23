«Браво тому, кто придумал»: Эвелина Бледанс поддержала создание в России курсов молодого отца

Актриса Эвелина Бледанс поддержала создание в России курсов молодого отца. Звезда отреагировала на инициативу фразой «браво тому, кто это придумал».

Мнение Бледанс узнал Life.ru.

Актриса считает идею актуальной, так как с помощью курсов отцы узнают о воспитании детей, научатся навыкам по уходу с малышом.

«Конечно же, как минимум это научит мужчин брать ответственность на себя, а не сидеть с бутылкой пива и комментировать, кто какой гол забил», - размышляет Бледанс.

По ее мнению, в такой идее нет никаких минусов, зато плюсов «огромное множество». Актриса уверена: «это прекрасно и замечательно».

Ранее она прокомментировала заявление психиатра, которая сравнила детей с аутизмом с собаками и обезьянами. Специалист говорила, что в данном случае женщина «родила не человека».

Бледанс назвала таких людей убогими за их высказывания и пришла к выводу, что они хотят привлечь внимание. «Думают: „Вот сейчас какую-нибудь дурь скажу, какую-нибудь гадость, может, кто-то услышит и осудит меня и тем самым привлечет ко мне внимание“», — говорила артистка.