Братья Торсуевы рассказали подробности продолжения «Приключений Электроника». Об этом они сообщили на Rutube-канале «Так сказать».

Знаменитые братья Торсуевы, которые сыграли роли Сыроежкина и Электроника в «Приключениях Электроника» рассказали о грядущем продолжении фильма. По словам актеров, съемки уже завершены.

«Нашелся мудрый человек, который придумал, как объяснить, куда делся Электроник. У нас будет сюрреализм — картина про сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики», — рассказал Владимир Торсуев.

Актер также добавил, что новая часть по решению режиссера Юрия Пасичника будет называться «Возвращение Электроника».

О датах премьеры новой картины знаменитости пока не рассказывают, однако они морально готовы к критике, как это случилось с продолжением серии фильмов «Брат».

«Найдутся злые языки, как с „Братом 3“, которые скажут: „Как вы посмели“? Но мы хотели рассказать реальную историю про Электроника и Сыроежкина и объяснить, что с ними стало. И показать, почему мы в таком отвратительном виде», — рассказал Торсуев.

Ранее мы писали о том, что звезда «Приключений Электроника» раскритиковал Сергея Бодрова-младшего.