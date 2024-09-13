Брата Дурова и вице-президента Telegram вынуждают приехать в Париж

Брата Павла Дурова Николая и вице-президента Telegram Илью Перекопского вынуждают приехать во Францию. Об этом рассказала парижский адвокат Ирина Сидорова.

Как пояснила адвокат, власти Франции вынуждают фигурантов лично явиться на допрос и дать показания, чтобы ускорить расследование. Иначе правоохранители могут разбираться в деле как минимум год. Однако Перекопский и Николай Дуров могут в итоге оказаться за решеткой, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Юрист высказалась и о сотрудничестве Дурова со следствием, благодаря которому миллиардеру могут смягчить судебный контроль и даже разрешить выезжать в другие страны Евросоюза.

Напомним, Павла Дурова задержали 24 августа в столице Франции. Его подозревают в совершении ряда серьезных преступлений в мессенджере. Суд запретил ему покидать страну, это продлится шесть месяцев. Сам Дуров тоже вышел на связь после случившегося и опубликовал заявление, в котором опроверг обвинения в анархичности Telegram и отметил, что ежедневно из мессенджера удаляются миллионы вредоносных постов.

После произошедшего брат программиста Николай спрятал ключи шифрования от мессенджера и перестал выходить на связь.