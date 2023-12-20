Брат Юлии Захаровой сообщил, что 43-летняя актриса пережила эмоциональный срыв. Об этом информирует издание StarHit.

В сентябре 2023 года звезда сериала «Счастливы вместе» угодила в скандал. Тогда артистка появилась на похоронах Вячеслава Гришечкина в нетрезвом состоянии. После этого в Сети начались разговоры о том, что Юлия имеет алкогольную зависимость. Однако ее брат опроверг подобные заявления.

Антон Тульский сообщил, что накануне похорон Гришечкина мама Юлии перенесла операцию. Страх за родного человека и смерть коллеги довели актрису до эмоционального срыва. Вот почему Антон назвал сообщения об алкоголизме сплетнями.

Также Тульский прокомментировал перезапуск сериала «Счастливы вместе» без Захаровой. Родственник Юлии не стал отрицать, что она расстроилась, когда ее не позвали на съемки.

«Конечно, ей обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист печалится, когда не получает новую роль», — резюмировал Антон.

Ранее сообщалось о том, что актриса Юлия Захарова вернулась к работе в театре после скандала на похоронах. Подробности смотрите в этой статье.