Брат Юлии Захаровой рассказал о реакции актрисы на отказ в возвращении в сериал «Букины»

Брат актрисы Юлии Захаровой рассказал, как она отреагировала, узнав, что не вернется в проект, который много лет назад сделал ее популярной. По его словам, исполнительница роли Лены Полено в «Счастливы вместе» сильно расстроилась, и это вполне логичная реакция.

Ситком о бедной семье из Екатеринбурга вновь вернулся на экраны спустя годы после последнего сезона. Телеканал ТНТ перезапустил проект с новым названием «Букины» и пригласил к участию многих актеров, что играли в нем раньше. Но все же не всех. Так, например, зрители не увидят колоритных соседей Гены и Даши – Лену и Толика Полено.

Сама Захарова отшучивалась, когда у нее спрашивали про отказ, что это просто, по всей видимости, не ее больше проект. Но, как выяснилось, в душе ей было обидно. Об это рассказал ее брат Антон Тульский.

«Мне кажется, повторять «Счастливы вместе» один в один не логично. А то что расстроилась — конечно обидно, так как это и финансовый проект. Строитель расстраивается, что ему не дают новый контракт, а артист — новую роль», - цитирует слова Тульского издание StarHit.

Напомним, что после того, как стали известны имена актеров, вернувшихся в «Букиных», Захарова угодила в скандал. Она появилась на похоронах коллеги Вячеслава Гришечкина в нетрезвом виде, после чего распространились слухи о ее алкоголизме. Долгое время после этого Юлия отказывалась от комментариев и не появлялась на публике. А вернулась к работе только тогда, когда все разговоры поутихли.

Ранее артист Сергей Глушко заступился за Юлию Захарову, пришедшую пьяной на похороны.