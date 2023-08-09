Брат овдовевшей певицы Натали раскрыл историю болезни Александра Рудина

Брат певицы Натали Антон Миняев рассказал о болезни ее мужа, которая стала причиной его смерти. По его словам, Александр Рудин страдал от последствий ковида, разрушившего центральную нервную систему продюсера.

Миняев заявил, что покойный супруг сестры до последнего боролся. Вместе с артисткой они прошли не один консилиум врачей. Однако никакое лечение не давало должного результата. Лекарства для Александра так и не нашли.

«Ковид не щадит никого. В случае Саши - разрушил центральную нервную систему», - поделился Антон с изданием kp.ru.

Также брат Натали опроверг то, что певица в последние годы будто не замечала того, что творилось с ее мужем. По его словам, вокалистка всегда поддерживала любимого, никогда не оставляла. Два года они действительно работали раздельно, потому что Рудину было просто тяжело из-за болезни. Но при этом жена никогда не прекращала с ним общение.

Напомним, что, по одной из версий, Александр Рудин мог покончить с собой. Сама Натали эту информацию не подтверждала, но и не опровергала. Она лишь говорила, что доверяет мужу во всем. Даже в выборе смерти.

Ранее нумеролог Лидерман эксклюзивно для «Страсти» рассказал, чего следует опасаться певице Натали после смерти супруга.