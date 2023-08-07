Нумеролог Лидерман: чего опасаться и на что опираться певице Натали после смерти мужа
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После трагической кончины Александра Родина, его супруге, певице Натали пришлось пережить страшное испытание. Нумеролог Ирина Лидерман вместе с командой, которая выражает соболезнования певице и ее детям, рассмотрела с точки зрения нескольких традиций нумерологии, а именно классической, американской и таро нумерологии, как Натали строить свою жизнь дальше, на что опираться, и чего опасаться.
«При составлении матрицы певицы можно заметить, что у нее 11 воплощение — молодая душа, а также два нуля в длинном коде, которые означают два резких перехода в жизни, один из которых происходит после 45 лет. А также у певицы есть сверхзнак 197. Это говорит о том, что по жизни нужно найти работу и вкладывать в нее душу, это основа благополучия», - отмечает Лидерман.
У Натали сейчас период с вибрацией помощи пять, который проявляется двояко — либо как время свободы, либо сомнений и поиска.
С 35 до 44 лет у Натали был период переосмысления, рост ее души. Нумеролог предполагает, у певицы было несколько периодов, которые рекомендовали ей трансформацию, но, скорее всего, она не пошла по этому пути в силу разных причин. «Во Вселенной все так устроено, что, если мы не видим легкие подсказки, они постепенно становятся сильнее и иногда могут шокировать своим проявлением».
После 53 лет у Натали включится цифра помощи 6, что говорит нам о времени, когда в жизнь певицы придет новый партнер, с которым она, вероятно, сможет создать счастливую семью.
Персональный год Натали, 2023, проходит под цифрой пять. Это год перемен и нестабильности, время появления проводников и помощников, но их нужно искать и проверять, поскольку могут попадаться мошенники и люди, нечистые на руку.
А следующий, 2024 год, пройдет у певицы в заботе о детях и родителях, создании уюта и процветания в семье. Все будет хорошо. Единственное — нужно избегать любовных треугольников.
Посмотрим на период силы Натали. Он идет как раз сейчас и будет длиться примерно до 50-53 лет. Цифра, которая сопровождает певицу — шесть. Это про семейные ценности, при условии, что отработана карма прошлого. В идеале — все идет легко. Если же остались какие-то кармические долги, например, из прошлых воплощений, то могут быть сложности/
Ирина Лидерман
Нумеролог
Рассмотрела Лидерман певицу еще и по таро нумерологии. В первую очередь, это аркан Император, соответствует Раху — северному лунному узлу. Аркан говорит о властном характере, когда обязательно нужно себя ограничивать, брать аскезу, не допускать пристрастия к вредным привычкам, проявлять заботу к близким. Это и сила, и ответственность одновременно.
Еще на Натали влияет девятка — это аркан отшельник, тоже очень мощный аркан, который рекомендовал певице музыку как наилучшее проявление в профессии. Хотя Натали может чувствовать потребность в затворничестве, уединении.
Сейчас особенно важно уделять много времени духовности, развиваться, искать новые знания и главное — применять их на практике, утверждает нумеролог.
«Как итог, Натали ожидает светлое будущее, несмотря на трагические события настоящего. Важно только не упустить время для духовного роста, быть терпимой с близкими, стать настоящей главой семьи и вести ее к процветанию, не создавать любовные треугольники и не зацикливаться на чем-то одном», - заключила Ирина Лидерман.
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