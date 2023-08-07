Нумеролог Лидерман: чего опасаться и на что опираться певице Натали после смерти мужа

После трагической кончины Александра Родина, его супруге, певице Натали пришлось пережить страшное испытание. Нумеролог Ирина Лидерман вместе с командой, которая выражает соболезнования певице и ее детям, рассмотрела с точки зрения нескольких традиций нумерологии, а именно классической, американской и таро нумерологии, как Натали строить свою жизнь дальше, на что опираться, и чего опасаться.

«При составлении матрицы певицы можно заметить, что у нее 11 воплощение — молодая душа, а также два нуля в длинном коде, которые означают два резких перехода в жизни, один из которых происходит после 45 лет. А также у певицы есть сверхзнак 197. Это говорит о том, что по жизни нужно найти работу и вкладывать в нее душу, это основа благополучия», - отмечает Лидерман.

У Натали сейчас период с вибрацией помощи пять, который проявляется двояко — либо как время свободы, либо сомнений и поиска.

С 35 до 44 лет у Натали был период переосмысления, рост ее души. Нумеролог предполагает, у певицы было несколько периодов, которые рекомендовали ей трансформацию, но, скорее всего, она не пошла по этому пути в силу разных причин. «Во Вселенной все так устроено, что, если мы не видим легкие подсказки, они постепенно становятся сильнее и иногда могут шокировать своим проявлением».

После 53 лет у Натали включится цифра помощи 6, что говорит нам о времени, когда в жизнь певицы придет новый партнер, с которым она, вероятно, сможет создать счастливую семью.

Персональный год Натали, 2023, проходит под цифрой пять. Это год перемен и нестабильности, время появления проводников и помощников, но их нужно искать и проверять, поскольку могут попадаться мошенники и люди, нечистые на руку.

А следующий, 2024 год, пройдет у певицы в заботе о детях и родителях, создании уюта и процветания в семье. Все будет хорошо. Единственное — нужно избегать любовных треугольников.