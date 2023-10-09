Звезда «Солдатов» Павел Баршак не выходит на связь после драки из-за любовницы

Актер Павел Баршак, известный по проектам «Солдаты», «Магомаев, «День выборов 2» и другим, пропал после драки с соперником на сердце любимой женщины. Как сообщает издание Kp.ru, он перестал выходить на связь.

Напомним, что артист серьезно пострадал в конфликте с поклонником своей избранницы. Фанат балерины забрался к ней на балкон и стал стучать в окно, привлекая к себе внимание. А в тот момент в квартире, кроме танцовщицы, находился и Павел. По словам девушки, мужчина уже довольно долгое время пытался ее добиться.

Началась драка, в ходе которой выяснилось, что противник актера гораздо сильнее него. Нанеся несколько ударов Баршаку, россиянин скрылся, а балерине пришлось вызывать скорую помощь. Источник СМИ сообщил, что артисту сломали несколько ребер, кроме того, у него на теле множество ушибов.

Сейчас Павел выключил мобильный телефон. Связаться с ним у прессы для получения комментариев не удается.

К слову, после случившегося Баршак все-таки выходил первое время на связь. Он признался, что с ним все в порядке и поблагодарил журналистов за беспокойство.

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