Брат и жена Захарова ответили на слухи, что дядя Ефремова завещал им состояние

Брат и гражданская жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова отреагировали на сообщение, что родной дядя знаменитости завещал им свое состояние.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Брат Захарова Валерий рассмеялся на соответствующий вопрос журналистов. По его словам, никто не обращался к семье, родственнику ничего не известно о завещании.

«Думаю, ерунда какая-то», - отреагировал он.

Валерий не ответил, примет ли дар, если информация подтвердится. Он не верит в распространяемую информацию и считает, что кто-то мог пошутить.

Не в курсе завещания оказалась и гражданская жена Захарова Ирина Стерхова. Она призналась, что «ничего не слышала» об этом. Женщина «долго отходила от трагедии» и слышать ничего не хочет о той истории.

Напомним, говорилось, что 79-летний Александр Покровский попросил о передаче всех денег после смерти семье погибшего Захарова. Соответствующее письмо от имени Покровского якобы поступило в адвокатское бюро Москвы. Известно, что мужчина, которого называют дядей Ефремова, умер в 2022 году от инсульта.