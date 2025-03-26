Брат Егора Летова выступил в полуразрушенной деревне в ЛНР, несмотря на страх

Брат Егора Летова, Сергей Летов, дал небольшой концерт в одном из полуразрушенных селений Луганской Народной Республики (ЛНР). Эмоциями от поездки он поделился с Kp.ru.

Выступление саксофониста и его команды «Электро-джазовая Оборона» состоялось в рамках волонтерского проекта. Жители полуразрушенного поселения бурно аплодировали и кланялись музыкантам.

По словам Летова, поездка в новый регион России далась ему не так легко. Изначально артисту было страшно приезжать в населенный пункт, откуда уехали почти все жители, но в итоге он решился.

«Страшно. Жене очень не понравилась эта идея. Спрашивала: „Нельзя ли отказаться?“ Потом махнула рукой», — рассказал Сергей.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян выразила соболезнования семьям погибших в ЛНР журналистов. Они попали под удар украинских боевиков.