Брат Егора Летова поддержал идею создания премии имени лидера «Гражданской обороны»

Музыкант Сергей Летов поделился в беседе с NEWS.ru, что поддерживает инициативу создать премию имени его брата, лидера группы «Гражданская оборона» Егора Летова.

«Мне приятно как брату, что такая инициатива есть. Если есть такое предложение, то, конечно, я не против», — заявил музыкант.

Сергей Летов признался, что как музыкант он считает, что артистов нужно поддерживать. Он уверен, что такая награда не останется без внимания.

«Конечно, музыкантов очень много и интересных рок-групп очень много [в России]. Без внимания эта премия не останется, конечно», — считает Летов.

Напомним, недавно замглавы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов обратился к министерству культуры с предложением учредить государственную премию имени Егора Летова для молодых рок-музыкантов патриотической направленности.

Депутат отметил, что, несмотря на непростое время, на которое пришлись годы творческой активности Егора Летова, он всегда позиционировал себя как артиста, любящего Россию. Из-за патриотической позиции и активного неприятия западных ценностей Летов сталкивался с критикой коллег.

Виталий Милонов также подчеркнул, что сейчас творчество Егора Летова вновь стало актуально, поскольку Россия «переживает период ренессанса» в сфере культуры. Кроме того, депутат считает, что премия имени музыканта поможет молодым исполнителям воспрянуть духом и следовать настоящим правильным ориентирам.

Егор Летов — советский и российский музыкант, основатель и единственный постоянный участник группы «Гражданская оборона». Считается «крестным отцом» русского панк-рока и сибирской андеграундной музыки.

Ранее сообщалось о том, что вдова Егора Летова Наталья Чумакова высказала свое мнение в отношении учреждения премии имени музыканта.