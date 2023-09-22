Брат Добронравова рассказал, что Пахмутовой помогают его сын и сиделка

Брат поэт-песенника Николая Добронравова Дмитрий рассказал, что видится с композитором Александрой Пахмутовой почти каждый день. Вдове помогает его сын.

9 сентября родные и близкие планируют встретиться, чтобы помянуть похороненного поэта. По словам Дмитрия Добронравова, вдова «хорошо держится». Он назвал композитора «мужественным человеком».

«Ей помогает мой сын», - сообщил он.

Пахмутова живет не одна: с ней находится помощница по хозяйству. Женщина была сиделкой Добронравова.

Певец Лев Лещенко рассказал, что композитор всем позвонила после похорон Добронравова. Вдова стойко держится после утраты мужа, с которым прожила 67 лет.

Подробности узнал сайт kp.ru.

«Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день», - сообщил Лещенко.

В день похорон Лещенко был с Пахмутовой с утра до вечера и всюду сопровождал вдову. Певец – близкий друг семьи.

Он признает, что композитору сейчас «тяжело», ведь вместе с Добронравовым они были «удивительной парой».

«Держится стойко. Александра Николаевна – большая молодец», - сказал Лещенко.

Ранее сообщалось, что на кладбище Пахмутова пыталась шутить и подбадривать остальных.