Брат Добронравова рассказал, что Пахмутовой помогают его сын и сиделка
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Брат поэт-песенника Николая Добронравова Дмитрий рассказал, что видится с композитором Александрой Пахмутовой почти каждый день. Вдове помогает его сын.
9 сентября родные и близкие планируют встретиться, чтобы помянуть похороненного поэта. По словам Дмитрия Добронравова, вдова «хорошо держится». Он назвал композитора «мужественным человеком».
«Ей помогает мой сын», - сообщил он.
Пахмутова живет не одна: с ней находится помощница по хозяйству. Женщина была сиделкой Добронравова.
Певец Лев Лещенко рассказал, что композитор всем позвонила после похорон Добронравова. Вдова стойко держится после утраты мужа, с которым прожила 67 лет.
Подробности узнал сайт kp.ru.
«Чувствует она себя неплохо. Всем позвонила, поблагодарила, что были рядом с ней в такой трудный день», - сообщил Лещенко.
В день похорон Лещенко был с Пахмутовой с утра до вечера и всюду сопровождал вдову. Певец – близкий друг семьи.
Он признает, что композитору сейчас «тяжело», ведь вместе с Добронравовым они были «удивительной парой».
«Держится стойко. Александра Николаевна – большая молодец», - сказал Лещенко.
Ранее сообщалось, что на кладбище Пахмутова пыталась шутить и подбадривать остальных.