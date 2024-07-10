«Спасибо всем, кто волновался»: Диана Гурцкая вышла на связь после новостей об обстреле ее квартиры

Певица Диана Гурцкая прокомментировала новости об обстреле ее квартиры в Москве. Она заявила, что на самом деле ничего подобного не было.

В СМИ распространилась информация о том, что неизвестные напали на дом в Ружейном переулке. Сообщалось, что огонь велся не прицельно, но Гурцкая подала заявление в ОМВД по району Хамовники. Артистка вышла на связь и опровергла эти сообщения.

Диана заявила, что в Москве не стреляют. Она уточнила, что с ней все в порядке, и поблагодарила всех неравнодушных.

«Могу сказать, что со мной все хорошо, никакого обстрела, как пишут в СМИ, не было. Спасибо всем, дорогие мои, кто волновался, звонил и писал, за ваше неравнодушие и тепло», - поделилась Диана Гурцкая в личном блоге.

Отметим, что певица только недавно начала возвращаться к публичности после смерти мужа Петра Кучеренко. Бизнесмен скончался, возвращаясь на самолете в Москву из командировки.

Ранее Диана Гурцкая рассказала, как отметила день рождения.