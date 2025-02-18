Брат Данилы Козловского заявил, что актер последние 3 года живет в своей квартире

Брат Данилы Козловского Егор опроверг эмиграцию актера. Он заявил, что родственник не уезжал из России и три года живет в собственной квартире.

Комментарий родного брата знаменитости приводит издание «Абзац».

«Данила никуда не уезжал! Он последние три года живёт в своей квартире», - рассказал Егор журналистам.

Выяснилось, что братья давно помогают Курской области. Брат Козловского признался: он изумлен от того, что у кого-то это вызывает удивление.

«Мы делаем это по долгу сердца», - заявил Егор Козловский.

Ранее сообщалось, что актер и вовсе переехал в США. Там проживает его дочь от коллеги Ольги Зуевой. 17 февраля Козловский показал редкий кадр с 5-летней дочерью. В честь ее дня рождения актер накупил наследнице много розовой одежды и отвел в кафе.