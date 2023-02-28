Брат Цекало рассказал, как Лолита готовила ему бульоны и «ставила на ноги» во время болезни

Виктор Цекало, как и его знаменитый брат, смог добиться многих успехов. Он является вполне успешным актером, которого приглашают на работу выдающиеся режиссеры. Недавно он сыграл в новом проекте «Раневская». Исторический сериал сразу смог привлечь внимание общественности и уже получил множество положительных комментариев от критиков. Сам Цекало предпочитает интервью особо не давать, но недавно все-таки побеседовал с журналистами и раскрыл некоторые подробности отношений с братом и его бывшими женами.

Актер не смог ответить, какая из избранниц брата ему пришлась больше по душе, но он отметил певицу Лолиту. По его признанию, она была с ним всегда добра и заботилась, когда он болел. Они вместе работали в Одесской филармонии, и как-то на гастролях Виктор почувствовал себя неважно. Супруга Александра Цекало буквально «поставила его на ноги» в тот раз.

«Лола готовила мне бульоны, давала лекарства, одним словом, Лолита ставила меня на ноги. Я это очень хорошо запомнил. Я не говорю, что Лола лучшая из жён, но они вдвоём с Сашей сделали друг друга», - рассказал артист.

Новую супругу брата Виктор пока не видел, но ко всем его предыдущим избранницам относится хорошо. С самим Александром и племянником актер не виделся довольно давно. В последний раз он приезжал к нему в Италию. Тогда у Цекало была еще совсем другая семья, не та, что сейчас. Он жил вместе с Викторией Галушко.

Виктор отметил, что в целом у них с братом хорошие отношения. Он никогда сильно не завидовал его успеху и признавал славу Александра, поэтому его не задевает то, что его часто называют «братом Цекало».

За свою карьеру актер смог посотрудничать с родственником в нескольких проектах. По его признанию, Александр довольно строг в работе, и никогда он не делал поблажек из-за близких отношений. Виктор всегда проходил кастинги на общих условиях и редко, когда мог получить похвалу от брата.

«Для него большая редкость кого-то похвалить. Но раз он меня приглашал в картины, которые продюсировал, значит, всё нормально. А такого, чтобы сказать - молодец, Витюша! - у нас не принято. На площадке я отношусь к нему как к продюсеру. Саша очень строг, в работе он настоящий перфекционист», - поделился Виктор Цекало.

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