Брат блогера Дани Милохина стал сексологом и астропсихологом. Об этом стало известно из соцсетей.

Илья Милохин, брат блогера Дани Милохина, в личном блоге с недавнего времени стал представлять себя как «астропсихолог с пятилетним стажем». Он также пишет, что увлекается эзотерикой. К этому послужному списку добавились и «экспертные» видео от 24-летнего Милохина о сексе.

«Секс — это искусство, и нужно владеть этим искусством правильно, без травм и последствий», — рассказывает в одном из видео блогер.

Кроме того, брат блогера продает личные консультации за 8 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что приемный отец Дани Милохина устроился на работу грузчиком из-за нехватки денег.