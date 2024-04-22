Браслет за 36 млн рублей и сон под Соловьева: Любовь Успенская рассказала об изменившихся предпочтениях

Певица Любовь Успенская призналась, что только расставшись с мужем смогла понять все прелести жизни и начала баловать себя дорогими покупками, не опасаясь критики. Исполнительница хита «Кабриолет» похвасталась новым ювелирным украшением, которое обошлось ей в 36 миллионов рублей.

Успенская приобрела браслет из белого золота с бриллиантами от известного бренда. Для комплекта она также взяла кольцо за 2 миллиона рублей.

Кроме того, артистка призналась mk.ru, что до начала СВО предпочитала смотреть концерты, но сейчас не представляет своей жизни без политических программ.

«Просыпаюсь и сразу включаю информационные каналы. Наблюдаю, что происходит в стране и в мире. Засыпаю только под Соловьева (Владимир Соловьев, телеведущий -прим. «Страсти») – смотрю его каждый вечер», - разоткровенничалась Любовь Залмановна.

Ранее Любовь Успенская появилась на премии «Шансон года — 2024» в ярком красном платье с камнями и перьями. Она выступила на сцене с песней «Сила моя со мной», написанной официальным представителем МИД России Марией Захаровой.